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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Площадь природных пожаров в Свердловской области за сутки сократилась почти втрое

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Число и площадь природных пожаров в Свердловской области продолжают сокращаться, сообщил в четверг департамент информационной политики региона.

Так, за сутки площадь пожаров уменьшилась почти в три раза и составила 1,2 тыс. га. Действуют пять природных пожаров, из них четыре на площади 913 га локализованы.

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Ликвидированы три природных пожара на общей площади более 2 тыс. га, в том числе в Гаринском, Махневском и Тугулымском городских округах.

С огнем борются более 300 человек, привлечено свыше 50 единиц спецтехники.

Как сообщалось, сутки назад, на утро четверга, в регионе действовало восемь природных пожаров на общей площади 3,4 тыс. га.

Природные пожары в Свердловской области, где с апреля установилась теплая и сухая погода, тушат уже несколько недель. С воскресенья в регион пришли небольшие дожди, жара спала.

Свердловская область
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