Астронавты NASA вернулись на борт МКС после выполнения наружных монтажных работ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Американские астронавты, завершив в пятницу выход в открытый космос, вернулись на борт Международной космической станции (МКС), сообщило NASA.

Астронавты NASA Стив Боуэн и Вуди Хобург смонтировали, развернули и подключили пятую из запланированных шести новых мощных солнечных панелей iROSA, пара которых 6 июня была доставлена на станцию американским грузовым космическим кораблем Cargo Dragon американской компании SpaceX.

Их работа в космическом вакууме продолжалась около шести часов. Астронавты вышли из шлюзовой камеры Quest американского сегмента МКС в 09:25 по времени Восточного побережья США (в 16:25 по Москве).

Американским астронавтам предстоит еще один выход в открытый космос для монтажа последней шестой панели, который намечен на 15 июня. В ходе выхода в пятницу они уже провели подготовительные работы.

Первая пара мощных солнечных панелей iROSA была смонтирована и развернута во время трех выходов астронавтов в июне 2021 года.

В конце прошлого года астронавтами была установлена вторая пара панелей, которая была доставлена на МКС также грузовым кораблем Cargo Dragon компании SpaceX.

Все шесть новых солнечных панелей позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для обеспечения функционирования станции. Они устанавливаются рядом с восемью старыми. В результате мощность энергосистемы станции повысится со 160 до 215 киловатт.

Как отмечает NASA, нынешние восемь солнечных панелей МКС функционируют пока нормально, однако они постепенно деградируют, поскольку их срок службы был рассчитан на 15 лет. Самая первая пара панелей была развернута на станции более 20 лет назад.