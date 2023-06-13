Израиль намерен объявить о планах строительства на Западном берегу Иордана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Израильское правительство проинформировало администрацию президента США Джо Байдена о планах по строительству нескольких тысяч новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

По их данным, Израиль намерен официально объявить о своих планах позднее.

Как заявил один из собеседников портала, планы Израиля включают в себя строительство по меньшей мере 4 тыс. единиц жилья в нескольких существующих поселениях на Западном берегу.

Израильский чиновник сообщил, что комитет по планированию и зонированию израильской гражданской администрации соберется до конца июня, чтобы утвердить новые планы поселений.

Тем временем, источники портала отмечают, что администрация Байдена пытается повлиять на израильское правительство, чтобы оно не продвигалось вперед с объявлением о поселениях или, по крайней мере, максимально минимизировало свои планы.

Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил порталу, что США уже давно выражают озабоченность израильскому правительству по поводу расширения поселений.

Он добавил, что США не хотят видеть действий, которые затруднят достижение решения о сосуществовании двух государств или усилят напряженность.

Администрация Байдена не раз заявляла, что выступает против любых односторонних шагов Израиля, включая расширение поселений, которые нанесли бы ущерб усилиям, направленным на урегулирование израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств.