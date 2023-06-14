Блинкен в конце недели посетит Китай, затем отправится в Великобританию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Китай и Великобританию с 16 по 21 июня, сообщили в среду в Госдепе.

"Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Пекин и Лондон 16-21 июня", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Блинкен в Пекине проведет переговоры с китайскими официальными лицами и "обсудит важность поддержания открытых линий коммуникаций для ответственного управления отношениями между США и КНР".

Затем госсекретарь США посетит британскую столицу, где примет участие в конференции, на которой будет обсуждаться восстановление Украины.

"Там он встретится со своими коллегами из Великобритании, Украины и другими партнерами и союзниками", - указано в сообщении.

Изначально Блинкен планировал посетить КНР в феврале 2023 года, однако перенес визит на более позднее время в связи с инцидентом с китайским аэростатом, обнаруженным над США. Американская сторона утверждала, что летательный аппарат собирал разведданные. Пекин же заверял, что это не так. В итоге американские военные сбили аэростат. Этот инцидент, как отмечали наблюдатели, осложнил и без того непростые отношения между США и Китаем.