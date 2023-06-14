Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Блинкен в конце недели посетит Китай, затем отправится в Великобританию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит поездку в Китай и Великобританию с 16 по 21 июня, сообщили в среду в Госдепе.

"Госсекретарь Энтони Блинкен посетит Пекин и Лондон 16-21 июня", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Блинкен в Пекине проведет переговоры с китайскими официальными лицами и "обсудит важность поддержания открытых линий коммуникаций для ответственного управления отношениями между США и КНР".

Затем госсекретарь США посетит британскую столицу, где примет участие в конференции, на которой будет обсуждаться восстановление Украины.

"Там он встретится со своими коллегами из Великобритании, Украины и другими партнерами и союзниками", - указано в сообщении.

Изначально Блинкен планировал посетить КНР в феврале 2023 года, однако перенес визит на более позднее время в связи с инцидентом с китайским аэростатом, обнаруженным над США. Американская сторона утверждала, что летательный аппарат собирал разведданные. Пекин же заверял, что это не так. В итоге американские военные сбили аэростат. Этот инцидент, как отмечали наблюдатели, осложнил и без того непростые отношения между США и Китаем.

Энтони Блинкен США Китай Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Милане начались похороны Берлускони

В Милане начались похороны Берлускони

Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков

Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти из "зерновой сделки" по окончании нынешних сроков

В Кремле заявили, что Россию не пригласили на похороны Берлускони

В Кремле заявили, что Россию не пригласили на похороны Берлускони

16 стран ЕС оказывают помощь Украине в связи с последствиями прорыва плотины Каховской ГЭС

В Абхазии ливень подтопил Гагру и повредил дорогу в РФ

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

МЭА сообщило об отставании ОПЕК+ в мае от плана по добыче нефти на 2,6 млн б/с

Что случилось этой ночью: среда, 14 июня

Похороны Берлускони пройдут в Миланском соборе в среду

Похороны Берлускони пройдут в Миланском соборе в среду

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Гросси представил Зеленскому программу помощи Украине в сферах медицины и продовольствия

Лукашенко заявил, что применение Минском российского ТЯО можно согласовать одним звонком Путину

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });