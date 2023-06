Объем незастрахованных депозитов в банках США упал в I кв. на рекордные 7,8%

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Общий размер незастрахованных депозитов в американских банках в первом квартале сократился на $597,49 млрд, или рекордные 7,8%, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные S&P Global.

Сокращение зафиксировано в том числе в Bank of America Corp., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., тогда как в JPMorgan Chase & Co., напротив, отмечен рост.

S&P Global указывает на повышенное внимание к незастрахованным депозитам после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank.

На 31 марта общий размер незастрахованных депозитов в американских банках составлял $7,118 трлн против $7,716 трлн на конец предыдущего квартала и $8,398 трлн годом ранее.

Без учета отдельных видов вкладов незастрахованные депозиты составляли 42,2% всех депозитов на конец первого квартала против 44,9% на 31 декабря и 47% на 31 марта 2022 года.

С первого квартала минувшего года уменьшается как долларовая стоимость незастрахованных депозитов, так и их доля в общем объеме вкладов, отмечает S&P.