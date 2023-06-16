В Минэнерго РФ сообщили о предложениях китайской CNPC для новых больших совместных проектов

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Николай Шульгинов обсудил с представителями китайской CNPC текущие проекты по поставкам нефти и газа.

"У китайских партнеров есть ряд предложений для новых больших совместных проектов. Будем углубленно изучать и обсуждать", - сообщил журналистам Шульгинов.

По данным Минэнерго, министр отметил на встрече, что российская сторона сотрудничает с китайскими партнерами по поставкам и переработке нефти, поставкам природного газа и СПГ. "С коллегами продолжаем успешное сотрудничество в рамках таких проектов, как "Сила Сибири", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", Сковородино - Мохэ - Дацин", - уточнил он.