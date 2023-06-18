Пять российских туристов пострадали в ДТП в турецкой провинции Анталья

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт турецкой Антальи, врезался в грузовик, пострадали пять россиян, сообщает в воскресенье издание Gun Haber.

ДТП произошло накануне около 17:00 в районе города Манавгат. Автобус с 33 россиянами направлялся из Аланьи в аэропорт Антальи и врезался в стоявший у АЗС грузовик. После ДТП в автобусе возник небольшой пожар, который потушили работники заправки.

Как сообщает издание, водитель автобуса погиб на месте, пятерых пострадавших россиян доставили в медицинские учреждения Манавгата. Остальных туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе.

Консул-советник Генконсульства РФ в Анталье Владимир Бирюков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) подтвердил информацию о госпитализации пятерых россиян.

"В результате ДТП пострадали пять россиян. Они получили травмы и находятся в больницах, им оказывается медицинская помощь в полном объеме. Угрозы жизни нет. Остальные граждане России, которые находились в этом транспортном средстве, им была оказана первая помощь, и они благополучно были доставлены в аэропорт и вылетели вчера в Россию, так как их отдых закончился", - сказал он.