ЕК выделила странам Балтии еще 928 млн евро на проект Rail Baltica

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) выделила еще 928 млн евро на развитие проекта железной дороги с колеей европейского стандарта Rail Baltica в странах Балтии, из которых 394 млн евро предусмотрено для Литвы.

Как сообщает в четверг министерство коммуникаций и транспорта Литвы, средства выделяются из фонда Connecting Europe Facility (CEF). Сколько средств было выделено ранее, не уточняется.

"Это свидетельствует о важности проекта, приближая нас к самой главной цели – как можно скорее открыть первые участки от Каунаса до Риги и соединить Балтийский регион с общеевропейской железнодорожной сетью", - приводятся в сообщении слова министра коммуникаций и транспорта Литвы Марюса Скуодиса.

В начале этого года страны Балтии запросили у Евросоюза дополнительно 954 млн евро на проект Rail Baltica, из которых доля Литвы составила более 390 млн евро.

Финансирование будет направлено на прокладку железной дороги и строительство ж/д инфраструктуры от Каунаса до границы с Латвией, а также на покупку земли на Каунасском железнодорожном узле и на участке между Каунасом и границей Литвы с Польшей.

Ранее Скуодис сообщал, что литовские и польские линии железной дороги Rail Baltica будут соединены в 2028 году.

Реализацией проекта Rail Baltica в странах Балтии занимается совместное предприятие - концерн RB Rail AS. Железная дорога должна соединить Таллин, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву. На новой дороге пассажирские поезда будут двигаться со скоростью до 250 км/ч, грузовые - до 120 км/ч. Планировалось, что общая стоимость проекта составит примерно 5,8 млрд евро. Осенью 2020 года Европейская счетная палата (ЕСП) пришла к выводу, что проект за короткий срок подорожал более чем на 20% – до 7 млрд евро.