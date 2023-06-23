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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Эстония планирует увеличить военные расходы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Эстония намерена увеличить военные расходы, несмотря на наступление сложных времен в экономике, заявил президент Алар Карис.

"Нами принято нелегкое политическое решение довести оборонные расходы до 3% валового внутреннего продукта", - заявил он в пятницу в речи на параде по случаю годовщины Дня победы над немецким ландесвером.

"В то же время мы видим наступление сложных времен в экономике Эстонии: закрытие предприятий, сокращение готовности предпринимателей инвестировать, сомнения иностранных инвесторов", - отметил Карис.

По мнению главы государства, "трехпроцентные инвестиции в оборону должны развеять эти сомнения: чем больше будет защищена Эстония, тем более она будет безопасна для экономики, инвестиций и всех людей".

Эстония
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