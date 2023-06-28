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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Еврокомиссия объявила о выборе Илианы Ивановой в качестве кандидата в члены ЕК от Болгарии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в среду о выборе кандидатом в члены ЕК от Болгарии Илианы Ивановой на место бывшего еврокомиссара Марии Габриэль, назначенной заместителем болгарского премьера и главой МИД.

"Вчера я провела собеседование с кандидатами, выдвинутыми правительством Болгарии на пост комиссара - господином Даниелом Лорером и госпожой Илианой Ивановой (...) После этих интервью я решила предложить Совету ЕС и Европейскому парламенту назначение госпожи Ивановой на пост комиссара", - говорится в ее заявлении.

Между тем Иванова будет отвечать в ЕК за инновации, исследования, культуру, образование и молодежь. Отмечается, что кандидат в члены ЕК "имеет значительный опыт в вопросах ЕС, она является членом Европейской счетной палаты с 2013 года".

До этого Иванова была депутатом Европейского парламента с 2009 по 2012 год и заместителем председателя парламентского комитета по бюджетному контролю.

"Ее опыт имеет решающее значение для реализации флагманской исследовательской программы ЕС Horizon Europe, чтобы повысить эффективность расходов ЕС на исследования и добиться лучшего результата на местах", - подытожила глава ЕК.

Покинувшая пост еврокомиссара Габриэль вошла в состав сформированного 6 июня 2023 года "ротационного правительства" Болгарии в качестве заместителя премьера и министра иностранных дел с перспективой подняться на пост главы кабинета весной следующего года.

Урсула фон дер Ляйен Болгария Илиана Иванова Евросоюз
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