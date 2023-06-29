Шведский ЦБ повысил ставку на 25 б.п. и пообещал еще один подъем в этом году

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Центральный банк Швеции (Riksbank) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 3,75% годовых с 3,5% по итогам заседания в четверг.

Riksbank также дал понять, что намерен продолжить ее подъем в этом году. Новые данные, в том числе, о неожиданно быстрых темпах роста потребительских цен в сфере услуг, а также ослабление шведской кроны, показывают, что инфляция в стране слабеет медленнее, чем ожидалось, отмечают в ЦБ.

"Для того, чтобы добиться возврата инфляции к целевому уровню в 2% в обозримом будущем, нам необходимо еще больше ужесточить денежно-кредитную политику, - говорится в заявлении ЦБ, опубликованном по итогам заседания. - Мы полагаем, что ставка будет поднята еще по крайней мере один раз в текущем году".

Riksbank сохранил прогноз инфляции в Швеции на 2023 год на уровне 8,9% и повысил прогноз на 2024 год до 4,3% с 4%.

Шведский ЦБ также намерен ускорить темпы сокращения объема активов на балансе, теперь он будет ежемесячно продавать госбумаги на 5 млрд крон ($462 млн), а не на 3,5 млрд крон, как прежде.

"Это может привести к укреплению кроны и повысить возможности ЦБ в плане сдерживания инфляции", - отмечает в сообщении Riksbank.

Курс кроны поднимается после публикации итогов заседания ЦБ. Пара евро/крона торгуется на уровне 11,7466 кроны против 11,7699 кроны н закрытие предыдущих торгов.