Шведский ЦБ неожиданно сохранил процентную ставку на уровне 4%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Центральный банк Швеции (Riksbank) неожиданно сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4% годовых по итогам заседания в четверг, сославшись на ослабление инфляционного давления.

Большинство опрошенных Dow Jones экономистов ожидали повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Аналогичный подъем предполагал консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics.

"В целом исполнительный совет банка считает, что денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной, но в данный момент целесообразно сохранить ставку на прежнем уровне", - говорится в сообщении на сайте Riksbank.

Шведский ЦБ приостановил подъем ставок впервые более чем за 1,5 года, но указал на вероятность его возобновления в начале 2024 года в случае ухудшения инфляционных перспектив. По мнению регулятора, инфляция еще слишком высока, и сохраняется угроза того, что она не продолжит замедляться достаточными темпами.

В четвертом квартале 2023 года Riksbank ожидает средний размер ставки на уровне 4% (ранее прогнозировалось 4,03%), в четвертом квартале 2024 года - 4,1% (без изменений), 2025 года - 3,87% (3,95%), 2026 года - 3,51%.