Убийца пограничников в аэропорту Кишинева ранее участвовал в похищении банкира в Душанбе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является участником организованной преступной группы, похитившей 23 июня первого зампредседателя АООТ "Ориёнбанк" Шухрата Исматуллоева. Об этом сообщает генпрокуратура Таджикистана.

По ее данным, после совершения данного преступления Ашуров бежал в Молдавию через Турцию, чтобы потом скрыться в странах Евросоюза.

30 июня в аэропорту Кишинёва при пересечении госграницы Молдавии ему запретили въезд в страну. Однако, завладев пистолетом одного из сотрудников правоохранительных органов, он застрелил двух пограничников и нескольких человек взял в заложники. При проведении антитеррористической операции Ашуров был ранен и задержан.

Замглавы ОАО "Ориёнбанка" Шухрат Исматуллоев был похищен вечером 23 июня группой из четырех преступников. По данным МВД Таджикистана, в Душанбе на улице Закариёи Рози преступники, применив физическую силу, насильно посадили мужчину в автомобиль и скрылись. МВД Таджикистана объявило награду $30 тыс. за информацию о местонахождении похищенного банкира.