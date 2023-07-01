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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Кишиневский аэропорт возобновил работу после инцидента с убийством пограничников

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Кишинева с полудня в субботу возобновил работу в обычном режиме после инцидента с задержанием гражданина Таджикистана, во время которого он убил двух пограничников.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации аэропорта, терминал для прибывающих пассажиров вновь открыт. При этом в аэропорту увеличили штат правоохранителей для обеспечения безопасности и общественного порядка.

После инцидента 30 июня аэропорт работал в особом режиме. Прибывающие пассажиры проходили через VIP-зал и экспресс-зал. Багаж вывозили из зоны делегаций, а услуги VIP-зала не работали. Были задержаны рейсы, запланированные на 30 июня.

Минувшей ночью самолеты вылетели по расписанию. Только авиакомпания Flyone отменила рейс из Лондона в Кишинев, еще несколько рейсов авиакомпании задерживают.

30 июня в аэропорту Кишинева прилетевшему из Турции иностранцу было отказано во въезде в Молдавию. Во время конвоирования в стерильную зону для возвращения в Турцию он отобрал у пограничника пистолет и убил двух пограничников. Во время штурма помещения спецназ ранил и задержал преступника. Персонал и пассажиров аэропорта эвакуировали из здания.

В миреУбийца пограничников в аэропорту Кишинева ранее участвовал в похищении банкира в ДушанбеЧитать подробнее

В ходе расследования выяснилось, что убийцей оказался гражданин Таджикистана Рустам Аширов. В Таджикистане он обвинялся в похищении банкира 23 июня и бежал в Молдавию через Турцию, чтобы затем скрыться в странах Евросоюза.

По данным правоохранительных органов Таджикистана, вечером 23 июня 2023 года в Душанбе на улице Закариёи Рози группой из четырех преступников был похищен первый зампред "Ориёнбанка" Шухрат Исматуллоев. Преступники насильно посадили его в автомобиль и скрылись. МВД Таджикистана объявило награду $30 тыс. за информацию о местонахождении похищенного банкира.

Кишинев Молдавия
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