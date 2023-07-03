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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей

Более полумиллиона человек эвакуируют на юго-западе Японии из-за сильных дождей
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ливни обрушились в понедельник на юго-западный регион Японии Кюсю, были отданы приказы об эвакуации более 587 тыс. человек.

Как сообщает телеканала NHK, по состоянию на 11:30 утра (5:30 мск) объявлена эвакуация в городах Курумэ, Ямэ (префектура Фукуока), Кумамото, Огуни, Мифунэ, Коси, Кикуйо (префектура Кумамото), Такачихо (префектура Миядзаки), Хита, Кусу (префектура Оита). Всего рекомендации эвакуироваться получили 587 тыс. 853 человека.

Согласно пятиуровневой шкале предупреждений японского метеорологического агентства, текущий уровень - четвертый, он предполагает эвакуацию жителей опасных районов.

Агентство предупредило об оползнях в некоторых районах префектур Фукуока, Сага, Кумамото, Оита, Миядзаки и Ямагути.

Чиновники префектуры Кумамото информируют, что по состоянию на 10 часов утра уровень воды в реках Сиракава и Мифунэ превысил отметку, сигнализирующую об угрозе наводнения.

Сильный дождь также привел к обрушению 37-метрового бетонного моста над небольшой рекой, протекающей в городе Ямато (префектура Кумамото).

Сообщений о жертвах не поступало.

Япония Кюсю
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