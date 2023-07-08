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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Два сотрудника полиции погибли при нападении террористов на полицейский участок в Иране

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Иранская полиция ликвидировала четверых террористов, напавших на полицейский участок в городе Захедан, административном центре провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает информационного агентства Tasnim со ссылкой на начальника полиции региона Сардара Джалиляна.

"В результате террористического нападения вооруженных лиц на 16-ый полицейский участок погибли двое полицейских, все четверо вооруженных террористов ликвидированы", - сообщил Джалилян.

По его словам, утром четверо террористов под видом посетителей планировали проникнуть в полицейский участок, но благодаря бдительности дежурного солдата, охранявшего главный вход, потерпели неудачу. В начале перестрелки один из террористов был уничтожен. После этого нападавшие проникли на сторожевую вышку полицейского участка и начали беспорядочную стрельбу.

Как уточнил Джалилян, "шквальным огнем сотрудников полиции все четверо вооруженных террориста были уничтожены на месте, у них было обнаружено 4 единицы оружия, 7 гранат и несколько поясов смертников".

Иранская провинция Систан и Белуджистана находится на юго-востоке страны и граничит с Афганистаном и Пакистаном.

Иран
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