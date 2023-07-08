Ответственность за нападение на полицейский участок в Иране взяла на себя "Джейш аль-Адль"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Радикальная террористическая группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранском Захедане, административном центре провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщает информационное агентство Aamaj News.

Ранее иранское информационного агентства Tasnim со ссылкой на начальника полиции региона Сардара Джалиляна сообщило, что четверо вооруженных террористов под видом посетителей в субботу утром пытались проникнуть в 16-й полицейский участок города Захедан, но "благодаря бдительности дежурного солдата, охранявшего главный вход в полицейский участок, потерпели неудачу".

Погибли двое полицейских, все четверо вооруженных террористов ликвидированы. У них нашли четыре единицы оружия, семь гранат и несколько поясов смертников, сообщил начальник полиции.

Иранская провинция Систан и Белуджистана находится на юго-востоке страны и граничит с Афганистаном и Пакистаном.