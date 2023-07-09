Мирзиеев проголосовал на выборах президента Узбекистана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев около 10 часов местного времени (08:00 по Москве) проголосовал на 59-м избирательном участке в Ташкенте.

Мирзиеева сопровождали супруга, дети и внуки. После того как кандидат в президенты проголосовал, он поговорил с местными жителями, прибывшими на избирательный участок.

В воскресенье в Узбекистане проходят внеочередные президентские выборы.

Избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени (6:00 по Москве) и закроются в 20:00 (18:00 по Москве).