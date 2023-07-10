В Китае мужчина убил шесть человек в детском саду

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции Китая задержала мужчину, убившего шесть человек в детском саду, сообщает в понедельник Associated Press (AP).

Трагедия произошла в городе Ляньцзян в провинции Гуандун около 07:40 по местному времени (02:40 по Москве). В полиции сообщили, что 25-летний мужчина был задержан вскоре после нападения.

Китайские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что ребенка нападавшего сбила машина, что, вероятнее всего, спровоцировало агрессию. Среди погибших водитель автомобиля, а также один из воспитателей детского сада.

AP отмечает, что о нападениях на детские сады в Китае сообщают регулярно, чаще всего это происходит из-за обиды или психических заболеваний.