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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Матвиенко на встрече с Си Цзиньпином передала ему устное послание Путина

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином передала ему послание от президента РФ Владимира Путина.

"Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем (Путиным). Он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам", - сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко КНР Си Цзиньпин Владимир Путин
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