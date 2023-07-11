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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Bank of America оштрафован на $250 млн за нарушения при работе с клиентами

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB) оштрафовало Bank of America Corp. на $250 млн за нарушения, допущенные в расчетах процентных платежей при выдаче кредитов, удержания бонусов по кредитным картам и открытие фиктивных счетов.

В том числе банк вернет свыше $100 млн потребителям, чьи права были нарушены, а также выплатит штраф в $90 млн в пользу CFPB и $60 млн в пользу Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC).

"Bank of America неправомерно удерживал вознаграждения по кредитным картам, дважды брал комиссионные и открывал счета без согласия клиентов", - сказал глава CFPB Рохит Чопра. - Такая практика незаконна и подрывает доверие клиентов. CFPB намерен положить конец подобным практикам во всей банковской системе".

Акции Bank of America снижаются в цене на 0,4% в ходе торгов во вторник. С начала года капитализация банка снизилась на 13,8%, до $228,4 млрд.

Bank of America США
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