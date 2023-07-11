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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Россия готова наращивать экспорт пшеницы и нефтепродуктов в Индонезию

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Россия готова наращивать экспорт пшеницы и нефтепродуктов в Индонезию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Индонезии, то Россия готова наращивать в вашу страну экспорт пшеницы, а также мяса, в том числе соответствующего стандартам халяльности. Заинтересованы в расширении такого сотрудничества по линии мусульманских регионов России", - сказал Лавров в интервью индонезийской газете "Компас".

В Москве убеждены, что увеличение поставок российской нефти и нефтепродуктов "способствовало бы укреплению энергетической безопасности Джакарты", отметил министр. "Готовы делиться передовыми решениями в области мирного атома, в том числе в части сооружения современных АЭС большой и малой мощности, неэнергетического применения ядерных технологий, создания ядерной инфраструктуры и подготовки кадров", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, в России также внимательно изучают возможности подключения российских транспортных и информационно-коммуникационных компаний к созданию комплексной инфраструктуры новой столицы Индонезии - Нусантары на острове Калимантан.

Сергей Лавров Индонезия
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