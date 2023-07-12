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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Эстония построит новые площадки для приема войск НАТО

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Эстония в дополнение к уже действующей инфраструктуре приема около тысячи военнослужащих союзных стран построит дополнительно площадки для приема еще около 1600 солдат в Тапа, в северной части республики, и под Выру, на юго-востоке.

Об этом ERR сообщил начальник отдела инфраструктуры Госцентра оборонных инвестиций (РКИК) Кади-Кай Колло.

"В настоящее время строятся две приемные зоны. В прошлом году была расширена зона приема в Тапа, которая будет включать в себя четыре жилых помещения и две прачечные, и в ней смогут разместиться около 650 человек", - сказал он.

По его словам, также строится новая Южная приемная зона, которая будет построена рядом с существующим стрельбищем Циатсунгылмаа. В этом районе будет построено восемь жилых помещений, в которых разместятся около 1000 человек.

Сооружение этих объектов вызвано решением Эстонии отказаться от развертывания постоянных дополнительных подразделений союзников на своей территории, как это делают Латвия и Литва, и рассчитывать на оперативное прибытие в случае кризиса или на учения подразделений бригады Соединенного Королевства, приписанной к обороне республики.

Колло уточнил, что Эстония строит не постоянные базы и не полигоны, а возможности для временного размещения союзников. Как ожидается, подразделения после непродолжительного пребывания перемещаются в районы операций или обратно в страну прибытия.

К концу 2023 года должно быть завершено как расширение зоны приема в Тапа, так и первая возможность размещения союзников вблизи Выру.

НАТО Эстония Тапа Выру Циатсунгылмаа Кади-Кай Колло
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