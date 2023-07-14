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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

В ФРГ заявили, что будущая помощь Украине не должна идти из долгосрочного бюджета ЕС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Выделение денежных средств на помощь Украине в будущем не должно иметь непосредственного отношения к долгосрочному бюджету ЕС, заявил в пятницу глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер.

"Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что дальнейшее финансирование поддержки Украины следует отделить от долгосрочного бюджета ЕС и что союзу следует продолжить поиск решений для помощи Киеву", - передает Bloomberg.

В пятницу "на полях" встречи глав финансовых ведомств стран ЕС Линднер заявил, что все страны ЕС имеют свои ограничения в плане финансов и что долгосрочный бюджет ЕС не должен лечь слишком серьезным бременем на государства Евросоюза. По его словам, "приоритетным должно быть перераспределение фондов, решения нужно найти в рамках имеющихся финансовых средств".

В то же время министр выразил уверенность, что ЕС, как и в прошлом, найдет выход из положения.

Bloomberg напоминает, что накануне 16 стран ЕС дали обещание направить 400 млн евро в фонд Европейского инвестиционного банка для финансирования проектов восстановления Украины. Ожидается, что эти средства начнут использовать с осени.

Евросоюз ЕС Германия Украина
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