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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Макрон и Моди намерены укреплять стратегическое партнерство Франции и Индии

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон, принимая премьер-министра Индия Нарендру Моди, подчеркнул планы Парижа укреплять стратегическое партнерство с Дели.

"Сегодня мы собираемся продолжать укреплять эти исторические отношения доверия между нашими двумя странами, чтобы противостоять как международным кризисам, так и крупным глобальным вызовам", - заявил Макрон в пятницу на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.

Моди прибыл на празднование 25-летия стратегического партнерства между Индией и Францией и был почетным гостем традиционного военного парада в Париже по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии 14 июля.

Другой целью Макрона в развитии французско-индийских контактов, отмечают местные СМИ, является усиление влияния Франции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и использование Индии как потенциального союзника против Китая.

По словам французского президента, стороны разделяют "общую обеспокоенность риском фрагментации международного сообщества".

Желание более тесного сотрудничества Франции и Индии в ходе пресс-конференции подтвердили оба руководителя.

Помимо озвученного накануне намерения приобрести у Парижа 26 боевых самолетов Rafale и три подводные лодки Scorpene и выделения оборонного сотрудничества в качестве ключевого элемента французско-индийских отношений вплоть до планов совместного производства, Моди объявил о перспективах развития взаимодействия в гражданской ядерной энергетике, в аэрокосмической промышленности и межуниверситетском партнерстве.

Франция Эмманюэль Макрон Индия Нарендра Моди
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