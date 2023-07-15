Баку и Ереван добились прогресса в вопросе открытия транспортных коммуникаций

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян добились позитивного результата в обсуждении проблемы транспортных связей региона.

"Наш обмен мнениями снова был откровенным, честным и содержательным", - говорится в заявлении Мишеля по итогам трехсторонней встречи с участием лидеров Азербайджана и Армении в субботу в Брюсселе.

Он отметил, что имеет место "энергичный этап переговоров между Арменией и Азербайджаном".

"Я похвалил лидеров (Азербайджана и Армении - ИФ) за их твердую приверженность мирному процессу и призвал предпринять дальнейшие смелые шаги для обеспечения прогресса на пути нормализации", - подчеркнул он.

Глава Евросовета считает, что за последние два месяца стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе.

"ЕС готов внести финансовый вклад в этот процесс. Некоторые детали еще требуют уточнения, но позиции по этому вопросу сейчас сближаются и активно прорабатываются различные варианты", - подчеркнул он.

Мишель добавил, что на встрече обсуждалось положение вокруг Лачинской дороги, деятельности Международного красного креста (МККК), осуществления поставок гуманитарной помощи армянским жителям Карабаха через Агдам, вопроса освобождения солдат, задержанных в результате непреднамеренного перехода на другую сторону.

"Обсуждалась также важность обеспечения более тесного сотрудничества в решении судьбы пропавших без вести лиц и в разминировании, и я еще раз призвал стороны к максимально возможному обмену информацией", - отметил он.

Мишель считает, что реальный прогресс в мирных переговорах зависит от последующих шагов. В частности, он призвал стороны отказаться от воинственной риторики, чтобы создать надлежащую среду для переговоров о мире и нормализации.

"Я также подтвердил свое намерение пригласить лидеров Армении и Азербайджана на еще одну встречу в Брюсселе "после лета", а также на еще одну пятистороннюю встречу с участием лидеров Франции и Германии в Гранаде (Испания) в рамках следующего европейского Саммит политического сообщества", - подчеркивается в заявлении.