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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

В КНР призвали ЕС определить, какую позицию Европа занимает по партнерству с Китаем

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И призвал Евросоюз четко опередить позицию Европы в вопросах стратегического партнерства с Китаем, сообщил МИД КНР.

"Европейская сторона должна более четко определить свою позицию в области стратегического партнерства между двумя сторонами и способствовать продвижению отношений Китай-ЕС вперед на существующей основе" - цитирует МИД заявление Ван И на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.

Ван И добавил, что Европа "не должна колебаться, не говоря уже о том, чтобы поощрять противоположные слова и поступки", отметив, что "между Китаем и Европой нет фундаментального конфликта интересов".

Он подчеркнул, что в Пекине "поддерживают стремление ЕС придерживаться стратегической автономии и выносить независимые суждения".

Обеим сторона надо поддерживать концепцию открытости, совместно продвигать процесс глобализации, развивать систему свободной торговли, выступать против протекционизма и "противостоять односторонним гонениям", сказал Ван И, отметив, что "в настоящее время особенно необходимо остерегаться политизации экономических вопросов".

В сообщении ведомства говорится, что стороны также обменялись мнениями по украинскому вопросу.

Ван И заявил, что "Китай поддерживает создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности и будет продолжать работать над установлением мира и продвижением переговоров, играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса".

Ван И Китай Пекин
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