Корабли ВМС КНР отправилась в Японское море на совместные учения с ВМФ России

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Группа из пяти боевых кораблей ВМС Китая в воскресенье, выйдя из военно-морской базы Циндао, направилась в Японское море для проведения совместных с ВМФ РФ учений "Север. Единство 2023", сообщило Минобороны КНР.

В заданном районе Японского моря они присоединятся к российским боевым кораблям. Организованные китайской стороной учения, в которых будет также задействована военная авиация, направлены на "обеспечение безопасности стратегических водных путей", говорится в сообщении министерства обороны Китая.

Учения, проводимые Народно-освободительной армией Китая, пройдут "на северном театре военных действий в центральной части Японского моря", ранее указало ведомство.

Оно отметило, что целью учений является "повышение уровня стратегического сотрудничества между двумя армиями, а также совершенствование способностей совместно поддерживать региональный мир и стабильность, реагировать на различные вызовы в сфере безопасности".

3 июля в Пекине состоялась встреча министра обороны КНР Ли Шанфу и главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова. Ли Шанфу сказал Евменову, что Китай готов работать с российской стороной для реализации договоренностей глав двух государств и углубления стратегического партнерства.

Министр обороны Китая выразил уверенность, что отношения между вооруженными силами двух стран будут развиваться и выходить на новый уровень.

Ли Шанфу также выразил надежду, что военно-морские силы двух стран будут укреплять связи на всех уровнях и регулярно организовывать совместные учения и патрулирование.

Евменов в свою очередь заявил, что российская сторона придает большое значение укреплению сотрудничества между российскими и китайскими военными. Он также пообещал расширять обмены между военно-морскими силами двух стран на всех уровнях и поднимать отношения между вооруженными силами РФ и КНР на новый уровень, сообщил телеканал CGTN.