Мощные вспышки на Солнце наблюдаются из-за его приближения к пику активности

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Цикл солнечной активности приближается к своему пику, поэтому чаще стали происходить сильные вспышки на Солнце, сообщил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

"Мы переживаем на самом деле не всегда приятный цикл солнечной активности, мы приближаемся к максимуму солнечной активности", - сказал Эйсмонт, отвечая на вопрос о последних солнечных вспышках.

По его словам, через два года Солнце достигнет пика своего цикла.

Эйсмонт сообщил, что из-за солнечных вспышек "возникают на Земле всякого рода неприятности, например неприятности со связью, неприятности с работой линий передач, также они могут быть глобального характера".

"Люди, которые подвержены воздействию такого рода явлений, должны в этот период быть настороже. Если говорить о других воздействиях, то стоит вспомнить, что сейчас вокруг Земли летают тысячи космических аппаратов и некоторые из них настолько чувствительны к такого рода воздействию, что могут выйти из строя", - сказал ученый.

Ранее на сайте Института прикладной геофизики имени академика Е.К.Федорова сообщалось, что с 18 по 19 июля ожидается высокая солнечная активность, которая может привести к нарушению радиосвязи.

"В рентгеновском диапазоне 18 июля зарегистрированы две вспышки, которые сопровождались нарушением КВ-радиосвязи", - говорится в сообщении на сайте.

Также там сказано, что 16 июля произошло три солнечных вспышки высокого класса М.