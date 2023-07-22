Наводнения произошли в ряде регионов Индии из-за проливных дождей

Наводнение на окраине Сринагара Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ливневые дожди в штате Гуджарат на северо-западе Индии привели к серьезным наводнениям, сообщает в субботу The Times of India.

"Потоки воды смывают автомобили, домашний скот", - информирует издание.

По его данным, с утра субботы в некоторых районах штата выпало до 233 мм осадков.

На кадрах из соцсетей, которые выкладывают местные жители, видны улицы, превратившиеся в бурные потоки воды.

Сообщения о сложных погодных условиях поступают и из других регионов Индии. Так, в штате Гоа, который расположен южнее Гуджарата, ливневые дожди привели к многочисленным падениям деревьев, спасательные службы с утра субботы получили более 50 звонков от местных жителей.

Непогода обрушилась и на север Индии. В штате Химачал-Прадеш ливневые дожди также привели к наводнениям, из-за которых пропали без вести не менее трех человек. Сложная ситуация ввиду проливных дождей складывается и в штате Джамму и Кашмир.