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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:57

Продвижение НАТО в АТР угрожает глобальной безопасности, заявили в посольстве КНР в Японии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - НАТО в последнее время активизировало вмешательство в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что вынуждает страны проявлять повышенную бдительность, говорится в заявлении, распространенном посольством КНР в Японии.

"Следует подчеркнуть, что продвижение НАТО на восток в АТР выходит за рамки коллективной самообороны, разрешенной Уставом ООН, нарушает его положения о региональных соглашениях и (...) привносит деструктивные факторы в сферу региональной и даже глобальной безопасности", - говорится заявлении.

В нем отмечается, что блок, называя себя региональной организацией, на деле "выходит за рамки географического охвата, предусмотренного в ее собственном договоре", поощряет государства-члены постоянно увеличивать военные расходы и расширять власть за пределами своих границ, игнорирует международное право и основные нормы международных отношений, вмешивается во внутренние дела других стран, участвует во многих войнах.

"Страны АТР не приветствуют "азиафикацию НАТО", регион не нуждается в "азиатско-тихоокеанской версии НАТО", - подчеркнули в дипмиссии.

Там добавили, что обратили внимание на "недавнее взаимодействие между НАТО и Японией" и выразили надежу, что Токио "извлечет уроки из истории, будет придерживаться пути мирного развития и не будет делать того, что подрывает взаимное доверие между странами региона, региональный мир и стабильность".

КНР НАТО Азиатско-Тихоокеанский регион Япония
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