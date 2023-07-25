Российские военные отразили атаку украинских морских дронов на корабль в Черном море

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что украинские силы пытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", - сообщили в ведомстве во вторник.

"В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров", - отметили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что пострадавших в результате случившегося нет.

"Корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - сообщили в Минобороны РФ.