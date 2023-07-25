Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Российские военные отразили атаку украинских морских дронов на корабль в Черном море

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что украинские силы пытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов", выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", - сообщили в ведомстве во вторник.

"В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров", - отметили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что пострадавших в результате случившегося нет.

"Корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - сообщили в Минобороны РФ.

Севастополь Украина Чёрное море Черноморский флот Сергей Котов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на пшеницу обновили 5-месячный максимум

Brent подорожала до $82,95 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 25 июля

Рынок акций США в понедельник вырос на корпоративных новостях и в ожидании ставки ФРС

Рынок акций США в понедельник вырос на корпоративных новостях и в ожидании ставки ФРС

В Тель-Авиве арестовали 18 участников протестов против судебной реформы

В Тель-Авиве арестовали 18 участников протестов против судебной реформы

В новый пакет помощи США Украине войдут боеприпасы широкого спектра и дроны для наблюдения

США ввели санкции против министра обороны Мали из-за возможных связей с группой "Вагнер"

Что произошло за день: понедельник, 24 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });