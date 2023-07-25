Еврокомиссия выделила Украине очередной транш финпомощи на 1,5 млрд евро

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз во вторник направил Киеву очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы выплатили еще 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру. Будет больше", - написала фон дер Лайен в соцсети во вторник.

Средства поступили в госбюджет Украины, сообщил украинский Минфин, уточнив, что с начала года Киев получил 10,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС из общего объема финансирования на 2023 год в 18 млрд евро.

С февраля 2022 года ЕС направил Украине 17,7 млрд евро макрофинансовой помощи. "Эти средства способствовали поддержанию макроэкономической стабильности в стране, а также помогают финансировать приоритетные расходы госбюджета своевременно и в полном объеме", - приводятся в пресс-релизе слова министра финансов Украины Сергея Марченко.

По состоянию на 21 июля госбюджет Украины получил финансирование от международных партнеров в объеме $23,6 млрд по сравнению с $32,1 млрд в прошлом году при потребности на этот год около $42 млрд.

В декабре 2022 года Совет ЕС утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов.

По данным Еврокомиссии, Украина должна будет погасить кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

В январе Еврокомиссия осуществила выплату Украине 3 млрд евро - первого транша этой помощи. Начиная с марта, выплаты производятся ежемесячно в размере 1,5 млрд евро. Предыдущие выплаты были 22 июня.