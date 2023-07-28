Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартовала на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 00:01 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 07:01 мск).

Это 97-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 28-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже более 4,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 4,5 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты, которая используется в 15-й раз, должна будет после отделения от носителя совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике.