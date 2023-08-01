В Белом доме допускают дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Администрация США полагает, что возможность для урегулирования ситуации в Нигере дипломатическими способами еще остается, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Его заявления приводят американские СМИ.

"Мы по-прежнему считаем, что есть возможность для дипломатии", - сказал он и добавил, что в Вашингтоне внимательно следят за развитием ситуации и пока не планируют проводить эвакуацию своих граждан.

"Пока нет свидетельств наличия прямых угроз для наших граждан или наших объектов в Нигере", - добавил Кирби.

По его словам, у США "нет данных, указывающих на то, что Россия стоит за путчем".

Франция 1 августа начала эвакуировать из Нигера своих граждан и граждан других стран Европы, Евросоюз пока к организации эвакуации не приступал.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента Мохамеда Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

Франция осудила военный переворот. Елисейский дворец заявил 30 июля, что президент Эммануэль Макрон "не потерпит никакой атаки против Франции и ее интересов" и что Франция отреагирует "немедленно и неукоснительно" в случае нападения на ее граждан.

Мятежный Национальный совет спасения родины 31 июля обвинил Францию в том, что она замышляет военное вмешательство в Нигере. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна опровергла это заявление.