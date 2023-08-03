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Goodyear неожиданно получила убыток во II квартале и сократила выручку

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель автомобильных шин Goodyear Tire & Rubber Co. во втором квартале получил чистый убыток и сократил выручку, что стало неприятным сюрпризом для аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в апреле-июне 2023 года составил $208 млн, или 73 цента в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $166 млн, или 58 центов на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 14 центов на акцию.

Выручка понизилась до $4,87 млрд с $5,21 млрд годом ранее, тогда как эксперты не ожидали изменения показателя.

В натуральном выражении продажи шин в минувшем квартале упали на 10,7% год к году и составили 40,8 млн штук.

Котировки акций Goodyear падают на 15,6% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании выросла на 28% до $4,47 млрд.

Goodyear
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