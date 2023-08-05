На грузинском курорте Шови число погибших из-за оползня увеличилось до пятнадцати

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Число жертв схода оползня в Грузии в районе горного курорта Шови увеличилось до 15 человек, сообщил журналистам в субботу руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.

По его словам, за последние часы были обнаружены тела еще двоих.

Ранее в субботу сообщалось о 13 погибших.

Как отметил Мгебришвили, тела обнаруживаются, в основном, на локации, где стояли снесенные оползнем коттеджи.

Он также отметил, что на данный момент установлены личности семерых погибших.

Мгебришвили заявил, что поисково-спасательные мероприятия проводятся в непрекращающемся режиме и продолжатся всю ночь.

Ранее в субботу министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил журналистам, что пропавшими числятся 23 человека.

По информации координационного штаба по борьбе со стихией в Шови, в поисках участвуют 400 спасателей и более 200 военных, которые на месте разрушенных коттеджей перекапывают двухметровые потоки грязи и камней.