На грузинском курорте Шови число погибших из-за оползня увеличилось до пятнадцати
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Число жертв схода оползня в Грузии в районе горного курорта Шови увеличилось до 15 человек, сообщил журналистам в субботу руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили.
По его словам, за последние часы были обнаружены тела еще двоих.
Ранее в субботу сообщалось о 13 погибших.
Как отметил Мгебришвили, тела обнаруживаются, в основном, на локации, где стояли снесенные оползнем коттеджи.
Он также отметил, что на данный момент установлены личности семерых погибших.
Мгебришвили заявил, что поисково-спасательные мероприятия проводятся в непрекращающемся режиме и продолжатся всю ночь.
Ранее в субботу министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил журналистам, что пропавшими числятся 23 человека.
По информации координационного штаба по борьбе со стихией в Шови, в поисках участвуют 400 спасателей и более 200 военных, которые на месте разрушенных коттеджей перекапывают двухметровые потоки грязи и камней.