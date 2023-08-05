На месте оползня в Грузии обнаружили тринадцатую жертву

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил в субботу об обнаружении спасателями на месте сошедшего оползня в Шови тела тринадцатого погибшего.

"Ситуация меняется каждую минуту, спасателями обнаружена тринадцатая жертва. Продолжается поиск еще 23 человек, которых мы наемся найти живыми", - сказал он журналистам.

По информации координационного штаба по борьбе со стихией в Шови, в поисках участвуют 400 спасателей и более 200 военных, которые на месте разрушенных коттеджей перекапывают двухметровые потоки грязи и камней.

Пресс-служба правительства сообщила, что Грузии в связи оползнем в Шови предложили помощь иностранные государства, но на этом этапе в стране есть все необходимое для преодоления последствий стихии.