Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

На месте оползня в Грузии обнаружили тринадцатую жертву

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили сообщил в субботу об обнаружении спасателями на месте сошедшего оползня в Шови тела тринадцатого погибшего.

"Ситуация меняется каждую минуту, спасателями обнаружена тринадцатая жертва. Продолжается поиск еще 23 человек, которых мы наемся найти живыми", - сказал он журналистам.

По информации координационного штаба по борьбе со стихией в Шови, в поисках участвуют 400 спасателей и более 200 военных, которые на месте разрушенных коттеджей перекапывают двухметровые потоки грязи и камней.

Пресс-служба правительства сообщила, что Грузии в связи оползнем в Шови предложили помощь иностранные государства, но на этом этапе в стране есть все необходимое для преодоления последствий стихии.

Грузия Шови Зураб Азарашвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до двенадцати

Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы

Экс-премьер Пакистана Имран Хан приговорен к трем годам тюрьмы

В Нью-Йорке задержали блогера, чья акция спровоцировала беспорядки в парке Юнион-сквер

В Нью-Йорке задержали блогера, чья акция спровоцировала беспорядки в парке Юнион-сквер

Что случилось этой ночью: суббота, 5 августа

США частично приостановили помощь Нигеру

США частично приостановили помощь Нигеру

Специалисты NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

Специалисты NASA восстановили связь с межпланетным зондом Voyager-2

Туроператор "Колибри" объяснил выселение детей из отеля в Турции овербукингом

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11

В Грузии число погибших из-за оползня увеличилось до 11
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило, что потери ВСУ за июнь-июль превысили 43 тыс. военных

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе

Эрдоган надеется, что Путин посетит Турцию в августе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });