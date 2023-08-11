Специалисты NASA в пятницу скорректируют орбиту МКС с помощью корабля Cygnus

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планируют в пятницу скорректировать высоту орбиты Международной космической станции (МКС) с помощью грузового корабля Cygnus компании Northrop Grumman.

"Cygnus включит свои двигатели в пятницу для коррекции орбиты станции. После повышения орбиты станция будет находиться на высоте, нужной для прибытия через две недели грузового корабля "Роскосмоса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского космического агентства.

"Также (после проведения манёвра - ИФ) станция будет находиться в нужной фазе для прибытия ротационной миссии корабля "Союз", запланированной на середину-конец сентября", - отмечает ведомство.

В 2018 году NASA испытало в ходе девятой миссии Cygnus возможность корректировать орбиту станции с помощью двигателя корабля этой серии. За несколько дней до отчаливания специалисты включили маршевый двигатель "грузовика" на 50 секунд. В результате высота орбиты станции изменилась почти на 90 м. Впоследствии корабль был модифицирован для существенного изменения орбиты МКС.

В июне прошлого года NASA сообщило об успешном проведении ограниченной коррекции орбиты МКС с помощью двигательной системы корабля Cygnus.

В том же месяце в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" заявили, что американский грузовой корабль Cygnus сможет выполнить еще несколько тестовых коррекций, но штатным средством данной операции остается российский корабль "Прогресс".

После прекращения программы полетов американских транспортных кораблей Space Shuttle к МКС в 2011 году для проведения коррекций орбиты станции и маневров уклонения от космического мусора использовались только российские корабли "Прогресс МС" и двигатели служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции.