Премьер Латвии уходит в отставку
Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (партия "Новое Единство") в понедельник объявил о своей отставке, передает агентство BNS.
На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.
Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", сообщает BNS.
Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.