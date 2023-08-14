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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Премьер Латвии уходит в отставку

Премьер Латвии уходит в отставку
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (партия "Новое Единство") в понедельник объявил о своей отставке, передает агентство BNS.

На пресс-конференции Кариньш сообщил, что подаст прошение об отставке правительства президенту Эдгару Ринкевичу в четверг.

Отставка Кариньша и нынешнего кабинета министров откроет путь к формированию нового правительства, потенциальным ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", сообщает BNS.

Кабинет министров продолжит выполнять свои обязанности до утверждения Сеймом нового правительства.

Латвия Кришьянис Кариньш
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