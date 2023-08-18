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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В США не видят снижения темпов разработки Китаем ядерного оружия

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Глава стратегического командования (STRATCOM) Пентагона Энтони Коттон заявил, что в Вашингтоне на видят замедления Пекином разработок в области ядерного оружия.

"Мы не видим никаких признаков того, что они замедляются", - сказал генерал. Он, как сообщает Nikkei Asia, заявил об этом журналистам в кулуарах симпозиума Стратегического командования США, проходившего в Омахе.

Генерал отметил: "Как вы помните, в феврале этого года мне пришлось уведомить конгресс о том, что их (Китая - ИФ) наземные системы, которые включают в себя как мобильные, так и бункерные, на самом деле по количеству превышают те, что есть у нас".

"Мы, безусловно, наблюдаем, наблюдаем и видим, где они находятся", - сказал Коттон журналистам, добавив, что он ежедневно получает обновленную информацию от своих сотрудников разведки.

"У них настоящая триада, - заявил генерал. - Они отрабатывают дозаправку в воздухе. Они располагают полноценным подводным флотом. Теперь то, что раньше было в значительной степени ограничено мобильными системами, теперь дополнено системами на базе бункеров".

Ранее в этом году Коттон направил в конгресс письмо, в котором проинформировал законодателей о том, что, хотя количество межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в арсенале Китая не превысило количество американских, число стационарных и мобильных пусковых установок МБР наземного базирования возросло.

Коттон также на слушаниях в марте информировал законодателей, что три новых ракетных полигона Китая в совокупности располагают более чем 300 шахтными установками. По его словам, "каждая из этих шахт может быть оснащена МБР CSS-10 Mod 2, которая способна поражать континентальную часть Соединенных Штатов".

Издание пишет, что по прогнозам, к концу десятилетия у Китая будет более 1 тыс. ядерных боеголовок, по сравнению с 410, которыми он располагал по состоянию на январь текущего года.

Это, считают авторы публикации, поставило бы Китай в один ряд с США и РФ.

"Если бы Китай и Россия объединили свои силы, США оказались бы в невыгодном положении. Эта новая реальность наличия двух почти равных противников возникает по мере того, как Америка борется с модернизацией своих стареющих ядерных сил", - пишет Nikkei Asia.

Китай США Министерство обороны США
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