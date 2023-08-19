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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Модуль с индийским луноходом Pragyan снизил орбиту перед посадкой

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Посадочный модуль Vikram с луноходом Pragyan индийской межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") успешно провел последний маневр по снижению орбиты перед посадкой на Луну, сообщила в субботу Индийская организация космических исследований (ISRO).

"В результате второго и последнего маневра успешно снижена высота орбиты посадочного модуля до 25 км x 134 км", - говорится в сообщении организации.

Теперь специалистам предстоит проверить работоспособность внутренних систем модуля перед началом спуска к лунной поверхности, который запланирован на 23 августа в 15:15 мск.

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Запуск ракеты LVM3 с автоматической межпланетной станцией Chandrayaan-3 был осуществлен 14 июля в 14:35 по местному времени (в 13:05 МСК) со стартовой площадки Космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота. 5 августа станция была выведена на окололунную орбиту, а 17 августа посадочный модуль успешно отделился от перелётного модуля.

По плану организации, посадочный модуль должен будет совершить мягкую посадку на поверхность Луны, затем ровер, оснащенный различным исследовательским оборудованием, съедет с платформы и начнет проведение химического анализа поверхности естественного спутника Земли. Миссия лунохода массой 20 кг рассчитана на 14 земных суток.

Предыдущая попытка отправить на Луну посадочный модуль и луноход была предпринята в 2019 году в рамках миссии Chandrayaan-2. Тогда орбитальный аппарат сумел выйти на окололунную орбиту, однако из-за возникших проблем со связью специалисты не смогли скорректировать прилунение отделившегося от межпланетной станции посадочного модуля, который разбился о поверхность Луны.

Орбитальный аппарат миссии Chandrayaan-2 остался на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли. В рамках Chandrayaan-3 такая миссия не предусмотрена.

Индия Луна Chandrayaan-3
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