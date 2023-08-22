Сын бывшего премьер-министра Камбоджи Хун Сена занял его пост

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Новоизбранный парламент Камбоджи утвердил сына бывшего премьер-министра Камбоджи Хун Сена Хун Манета на посту премьер-министра страны, сообщает во вторник The Guardian.

Хун Манет получил поддержку большинства членов национального собрания страны, трансляцию процесса показывали по телевидению.

Ранее 45-летний Хун Манет являлся командующим армией страны. Он закончил военную академию США, а также Нью-Йоркский университет и Бристольский университет. Хун Манет получил возможность занять должность отца после того, как получил место в парламенте на выборах в прошлом месяце, на которых "Народная партия" Хун Сена заняла 120 из 125 мест.

Сам Хун Сен останется главой "Народной партии". Он также планирует занять пост председателя сената и высшего совета короля. Бывший премьер-министр ранее заявлял, что планирует остаться в политике еще как минимум на 10 лет.

Еще до выборов Хун Сен, который был лидером Камбоджи на протяжении 38 лет, говорил, что планирует передать пост своему сыну в ближайшие пять лет.