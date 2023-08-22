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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Минюст США оштрафовал фармкомпанию Teva на $225 млн за ценовой сговор

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Teva Pharmaceuticals, американское подразделение израильской фармкомпании Teva Pharmaceutical Industries Ltd., договорилось с Минюстом США о снятии обвинений в ценовом сговоре, выдвинутых в 2020 году.

По условиям соглашения Teva заплатит штраф в размере $225 млн в течение пяти лет, пожертвует два препарата на общую сумму $50 млн гуманитарным организациям и продаст права на производство одного дженерика третьей стороне, говорится в сообщении компании.

Teva признала, что один ее бывший сотрудник в 2013-2015 годах договаривался с тремя конкурентами о том, что Teva не станет претендовать на поставки дженериков клиентам. Этот сотрудник покинул компанию в 2016 году.

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