Пара российских парапланеристов несколько часов провисела на дереве в Абхазии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС Абхазии помогли спуститься на землю двум парапланеристам из России, застрявшим на дереве во вторник на горе Мамзишха в Гагрском районе республики.

"Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве в Гагрском районе", - сообщает пресс-служба МЧС.

По мнению спасателей, причиной инцидента стал неудачный старт параплана с вершины горы. При приземлении летательный аппарат зацепился за высокое дерево, говорится в сообщении.

Помогли туристам спуститься на землю сотрудники Гагрского пожарно-спасательного отряда МЧС республики.

