Что случилось этой ночью: среда, 23 августа

Падение БПЛА в "Москва-Сити", либерализации выплат дивидендов нерезидентам РФ, расследование против Байдена в палате представителей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотник попал в строящееся здание в "Москва-Сити". В результате, по словам мэра столицы Сергея Собянина, выбило окна в двух соседних пятиэтажках. Как заявили в Минобороны РФ, украинский БПЛА был подавлен средствами РЭБ и рухнул. Кроме того, два украинских дрона сбили в Можайском и Химкинском районах Московской области силы ПВО. По информации ведомства, никто не пострадал.

- Россия подняла в воздух истребители из-за БПЛА в акватории Черного Моря. После этого беспилотники MQ-9 "Reaper" и TB2 "Bayraktar", осуществлявшие разведку в районе Крыма, покинули его, сообщили в российском министерстве обороны.

- Министр финансов России Михаил Силуанов сообщил о либерализации выплат дивидендов по новым инвестициям иностранцев. По его словам, нерезиденты РФ могут вывести "все объемы вложений, которые будут осуществлены в текущем году и позже".

- Президенту США Джо Байдену грозит расследование в палате представителей, которое может закончиться импичментом. Спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти заявил, что разбирательство начнется в случае непредоставления запрошенных конгрессменами финансовых документов связанных с главой Белого дома и его сыном Хантером Байденом.

- КНР и ЮАР выступили за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров. Согласно заявлению стран, "Китай приветствует посредничество Африканской мирной миссии в урегулировании кризиса".

- Самолеты ВКС РФ в Сирии нанесли удар по пункту управления террористов "Хайат Тахрир аш-Шам" (организации запрещена в РФ). По данным российского ЦПВС в САР, в результате уничтожены 17 боевиков, "в том числе несколько высокопоставленных полевых командиров".

- Жертвами природных пожаров в Греции стали 28 человек. За три дня огонь прошел более 43 тыс. га в северной части страны.