Принято решение о либерализации выплат дивидендов по новым инвестициям нерезидентов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Решение о либерализации выплаты дивидендов нерезидентам по инвестициям в РФ, осуществленным уже в новых геополитических реалиях, принято, сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел во вторник президент Владимир Путин.

"В августе текущего года принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги сейчас в российскую экономику, вкладывают деньги в настоящее время. Мы говорим - все объемы вложений, которые будут осуществлены в текущем году и позже, пожалуйста, могут быть выведены в виде дивидендов. В объеме инвестиций, произведенных в нашу экономику", - заявил Силуанов.

Эта идея возникла в публичном пространстве в марте, спустя год после того, как в ответ на жесткие санкции из-за событий на Украине Россия ввела комплекс мер капитального контроля. На съезде РСПП итальянский предприниматель Маттео Вальика предложил для иностранных компаний, продолжающих работать и инвестировать в РФ, сделать "более предсказуемой" процедуру принятия решения о выплате дивидендов. Путин в ответ пообещал поручить правительству проработать этот вопрос. "Понимаю, что это (механизм блокировки средств на счетах типа "С" - ИФ) в известной степени ограничивает возможности добросовестных наших друзей и партнеров, которые работали, работают и хотят работать дальше. (...) Сегодня надо скорректировать, наверное, нашу позицию. Я попрошу правительство продумать это. (...) Может быть, подумать и о более гибкой ситуации, при которой можно было бы и платить дивиденды, и выводить часть этих дивидендов, какую-то часть, но при условии, что эти средства будут направляться в том числе, а может быть, - и прежде всего, на развитие бизнеса внутри России", - сказал тогда президент.

ЦБ сразу поддержал предложение: как заявила в марте на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина, реализация этой идеи не несет рисков для инфляции и повысит инвестиционную привлекательность экономики. При этом она добавила, что рассматриваемое предложение не касается портфельных инвестиций.

"Что касается портфельных инвесторов, действительно, у нас действуют ограничения, они предполагают возможность принятия решения через правительственную комиссию или Банком России в случае кредитных организаций. Здесь не предполагается никаких изменений. Действительно, либерализация если будет, то будет касаться дивидендов от инвестиций, которые осуществлены позже определенной даты", - говорила Набиуллина в марте.

Силуанов, выступая на совете во вторник, не уточнил формат принятого решения. Общие правила такого рода сейчас устанавливает своими решениями возглавляемая министром подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям. Выписки из протокола заседания по этому вопросу Минфин пока не публиковал.