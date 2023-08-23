Китай и ЮАР выступили за урегулирование кризиса на Украине путем переговоров

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Китай и Южно-Африканская республика готовы сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса путем переговоров, говорится в совместном заявлении КНР и ЮАР по итогам визита в Йоханнесбург председателя КНР Си Цзиньпина.

"Обе стороны согласились с тем, что диалог и переговоры являются единственным возможным путем урегулирования украинского кризиса, они будут добиваться примирения и содействовать переговорному процессу, готовы сыграть конструктивную роль в политическом решении", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского МИД в среду.

В нем отмечается, что "Китай приветствует посредничество Африканской мирной миссии в урегулировании кризиса".

В ходе визита стороны повели "углубленный обмен мнениями" по вопросам двухстороннего сотрудничества и международным проблемам, представляющим взаимный интерес, сообщается в документе.

Пекин и Йоханнесбург "договорились продолжать укреплять сотрудничество в международных делах и многосторонних институтах", совместно защищать международную систему под эгидой ООН, справедливый мировой порядок, основанный на международном праве, и основные нормы отношений между государствами, отстаивать права и интересы развивающихся стран, уважать национальный суверенитет и территориальную целостность, подчеркивается в заявлении.