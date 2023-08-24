Лавров встретится с генсеком ООН для обсуждения "зерновой сделки"

Глава МИД РФ Сергей лавров на 15-м саммите БРИКС Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в четверг планирует провести встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и намерен обсудить с ним "зерновую сделку".

"Я буду сегодня встречаться с генеральным секретарем (ООН), я поговорю, конечно, с ним об этом", - сказал Лавров журналистам в Йоханнесбурге (ЮАР) "на полях" саммита БРИКС.

Министр отметил, что российская сторона пока не видит признаков готовности Запада выполнить условия Москвы для восстановления "зерновой сделки".

"Пока мы таких признаков не видим. Запад лишь призывает нас поддержать предложения ООН", - отметил он.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что "как только все, что нам обещано, будет выполнено, одновременно - в тот же день, в тот же час - мы готовы возобновлять украинскую часть "пакета".

"Это был действительно пакет, и мы под ним подписывались как под решением, обе части которого взаимосвязаны", - заявил Лавров.