Глава МИД Турции не видит альтернатив зерновой сделке

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров в Киеве заявил, что альтернативы черноморской зерновой инициативе более рискованны при реализации, и Турция их не рассматривает, передает Anadolu.

"Мы знаем, что сейчас рассматривают другие пути экспорта зерна. Однако мы видим, что другие варианты не могут быть альтернативой зерновой инициативе, они сопряжены с рисками", - заявил он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Фидан добавил, что Анкара продолжит диалог со всеми участниками зерновой инициативы для ее восстановления.

"Россия должна быть включена в сделку", - подчеркнул Фидан, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли такие варианты, при которых Россия не будет стороной соглашения.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два соглашения. Один из них предусматривал, что будут созданы морские коридоры для вывоза зерна из украинских портов Черноморск, Одесса и Южный, российские военные обеспечат им безопасность, турецкая сторона обеспечит проверку судов в обоих направлениях, чтобы не допустить перевозку ими вооружений. Второе соглашение предусматривало, что ООН берется добиться снятия барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Российская сторона не раз отмечала, что российская часть сделки не выполняется. Поэтому в середине июля ее действие не было возобновлено.